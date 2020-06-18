«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Арсенал» в перенесенном матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 17 июня, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В концовке первого тайма горожан вывел вперед Рахим Стерлинг. На старте второго тайма Кевин де Брейне реализовал пенальти и удвоил преимущество «Сити», а в добавленное время забил Фил Фоден.

Встреча стала второй после возобновления розыгрыша АПЛ, приостановленного в марте из-за пандемии коронавируса. Ранее в среду вничью сыграли «Шеффилд Юнайтед» и «Астон Вилла».

«Манчестер Сити» набрал 60 очков и продолжает занимать второе место в чемпионате. В активе «Арсенала» 40 очков, команда находится на девятой позиции.

В следующем туре «Манчестер Сити» 22 июня на своем поле примет «Бернли». Арсенал двумя днями ранее на выезде сыграет с Брайтоном.

Источник: Лента.Ру