Мантуров заявил о ежедневном производстве 470 тыс. респираторов в стране

4 мая 2020     11
Мантуров заявил о ежедневном производстве 470 тыс

В России в сутки производится свыше 470 тыс. респираторов. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе рабочей поездки на предприятие «Электромеханика».

«На сегодняшний день общий объем уже составляет более 470 тыс. респираторов в сутки. И мы рассчитываем, что наращивание объемов производства продолжится», ― цитирует его ТАСС.

Министр добавил, что рассчитывает на продолжение наращивания объемов производства в стране. При этом он отметил, что на «Кимрской фабрике им. Горького» (Тверская область) недавно было запущено производство медицинских респираторов «Лепесток» и «СПИРО-403».

Накануне глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков в стране.

19 апреля Мантуров сообщил, что в России также производятся защитные костюмы, однако не в достаточном количестве.

По его словам, отечественные предприятия ранее производили только радиационно-стойкие костюмы и костюмы для химических производств, и сегодня медикам приходится работать в костюмах из недышащего материала, что доставляет дискомфорт.

По состоянию на 4 мая, в России общее число заболевших достигло 145 268 человек, умерли 1356 пациентов, выздоровели ― 18 095.

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Источник: Газета Известия

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