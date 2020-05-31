Маск по-русски ответил Рогозину на поздравления с удачным стартом

Глава SpaceX Илон Маск на русском языке поблагодарил директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за поздравления с удачным стартом корабля Crew Dragon.

«Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество», — написал он в ответ на пост в Twitter Рогозина.

Ранее 31 мая Рогозин через микроблог поздравил Маска и SpaceX с удачным стартом. Он также подчеркнул, что ему понравилась шутка Маска про батут, и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

После запуска Crew Dragon Маск вспомнил давнее высказывание Рогозина о том, что в случае введения санкций против российской ракетно-космической сферы американцам придется летать в космос с помощью батута, и заявил, что «батут работает».

Ранее в мае Маск признался, что ему нравится звучание русского языка. До этого он несколько раз писал в соцсетях комментарии по-русски, в том числе с применением сленга и идиоматических выражений.

Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал 30 мая. Это была вторая попытка запуска. Первая, за два дня до этого, не состоялась из-за метеоусловий. 31 мая корабль успешно состыковался с МКС, космонавты перешли на борт космической станции.

Это первый с 2011 года запуск американского корабля к МКС и первый запуск пилотируемого корабля для SpaceX. В последние девять лет космонавтов и астронавтов доставляли только российские «Союзы».

Президент США Дональд Трамп, наблюдавший за пуском, назвал его триумфальным возвращением к звездам и началом новой эры американских амбиций.