Маск вступился за торговцев марихуаной

7 июня 2020     24
Маск вступился за торговцев марихуаной

Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в субботу, 6 июня, заявил, что считает неправильным, что реализация марихуаны в США карается лишением свободы. Об этом он написал в своем Twitter.

По мнению Маска, продажа «травы» фактически превратилась во время пандемии коронавируса из уголовного преступления в «основной бизнес». Однако «до сих пор многие находятся в тюрьме. Это не имеет смысла, это неправильно», — написал он.

Владелец Tesla добавил, что такое высказывание, вероятно, принесет ему неприятности, но он чувствует, что должен сказать.

В середине апреля газета The Washington Post сообщала, что в ряде американских штатов во время пандемии COVID-19 предприятиям, занимающимся производством марихуаны, разрешили продолжить работу с доставкой на дом. Такие предприятия, например, были открыты в Калифорнии, Колорадо, Иллинойсе, Мичигане и Вермонте.

В некоторых американских штатах марихуана легализована. В 11 из них разрешено ее использование в личных целях, в 33 — в медицинских целях, по рекомендации врача. В то же время в остальных штатах и на других территориях США использование марихуаны запрещено законом и карается штрафом и лишением свободы.

В начале сентября 2018 года Маск покурил марихуану и выпил виски в прямом эфире во время 2,5-часового разговора с калифорнийским ведущим подкастов Джо Роганом. Именно журналист, как написало агентство Bloomberg, предложил своему гостю выкурить смесь табака и марихуаны. При этом сам Маск, хоть и ответил согласием, подчеркнул, что не употребляет каннабис на регулярной основе.

Источник: Газета Известия

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