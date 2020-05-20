Массовая драка перед стрельбой в Москве попала на видео

20 мая 2020     9
Массовая драка перед стрельбой в Москве попала на видео

Стрельбе на Южнопортовой улице в московском районе Печатники предшествовала массовая драка. Видео в среду, 20 мая, публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На записи видно, как двое мужчин вступают в рукопашную схватку, а затем драка начинается и среди тех, кто пытается их разнять. Когда кулаки уже не помогают, один из участников начинает стрелять из пистолета.

По информации издания, причиной конфликта стало то, что водители и продавцы не смогли договориться о скидке на шины.

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Источник: Лента.Ру

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