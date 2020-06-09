Массовые мероприятия в Москве останутся под запретом до 14 июня

Массовые мероприятия в Москве, которые организованны коммерческими организациями или частными лицами, остаются под запретом до 14 июня. Об этом во вторник, 9 июня, заявил ТАСС первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«На данный момент сняты ограничения для проведения мероприятий, организованных органами исполнительной власти. Остальные мероприятия, включая спортивные, публичные, иные массовые в Москве под запретом до 14 июня включительно», ― рассказал он агентству.

При этом Немерюк добавил, что в отношении частных мероприятий в московских кафе и ресторанах регламент все еще прорабатывается.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал в ходе телеобращения отмену пропускного режима в городе с 9 июня. Также он отметил, что вместе с этим отменяется и график прогулок.

Со вторника снова начали работать социальные карты, а льготники могут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте. Москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу. Также отменены ограничения на работу каршеринга. Общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты начали возвращаться к обычной деятельности.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 9 июня, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 485 253 человек, умерли 6142 пациента, выздоровели ― 242 397.

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