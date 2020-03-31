Матвиенко предложила разрешить производство масок и антисептиков без лицензии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разрешить производство масок и антисептиков без лицензии, сообщает ТАСС.

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