МЧС опубликовало видео с места крупного пожара в Иркутской области

Опубликовано видео с места крупного пожара в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области. Главное управление МЧС России по региону разместило его на своем сайте.

Во время пожара в доме находились семейная пара – 41-летняя женщина и 40-летний мужчина, а также четверо детей: мальчики 6-ти, 5-ти и 4-х лет, девочка 2-х лет, сообщили в пресс-службе ведомства.

Из шести человек удалось выжить только женщине, она с обширными ожогами была доставлена в больницу.

Семья состояла на учете, как неблагополучная. Также огонь уничтожил дом и надворные постройки.

Сигнал о возгорании поступил в 01:30 ночи по местному времени (20:30 мск).

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.