Медицинские маски оказались опасными для одной категории россиян

2 мая 2020     14
Медицинские маски оказались опасными для одной категории россиян

Медицинские маски и перчатки в некоторых ситуациях являются источником опасности, заявил исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин.

По его словам, в целом для тех, кто носит эти средства защиты, они угрозы не представляют. Если носить маски три часа, а затем утилизировать, проблем со здоровьем не будет.

Однако есть угроза от использованных средств защиты для работников коммунальных служб.

Использованные маски, по словам Нагибина, несут эпидемиологическую опасность. В медучреждениях такие средства защиты после использования направляют на специальные пункты переработки мусора, где их обеззараживают и сжигают. Однако в обычных условиях люди просто выбрасывают перчатки и маски в мусорное ведро.

«Маски, резиновые перчатки, ушные палочки и даже фольга от таблеток и остальные средства личной гигиены заболевшего человека должны складываться в отдельный пакет, который у него нужно отдельно забирать», — цитирует его радио Sputnik.

Эколог указал, что распад инфекции в домашних условиях занимает до семи дней, а на улице — до 24 часов. Всё это несет риск для здоровья работников коммунальных служб и сортировщиков.

По мнению Нагибина, нужно создать еще одну цепочку вывоза мусора и ставить в городах отдельные урны для масок.

18 апреля в МЧС рассказали о подходящих для защиты от COVID-19 респираторах. Ведомство рекомендовало обратить внимание на средства без клапана выдоха.

Источник: Газета Известия

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