Медсестра вышла с пенсии для лечения зараженных коронавирусом и получила штраф

Жительница города Лондондерри, Северная Ирландия, вышла с пенсии, чтобы работать с больными коронавирусной инфекцией, и получила штраф за парковку в неположенном месте. Об этом сообщает издание Daily Star.

62-летняя Дейрдри Барр (Dairdre Barr) более 40 лет работала в сфере здравоохранения и вышла на пенсию. В марте ее назначили на руководящую должность в лондонской больнице на четыре тысячи коек, в которой лечатся пациенты, зараженные коронавирусной инфекцией нового типа.

В пятницу, 10 апреля, после очередной смены она вернулась к своей машине и нашла под лобовым стеклом уведомление о штрафе в размере 130 фунтов (11,9 тысячи рублей) за неправильную парковку.

Племянник женщины Барри МакФарланд (Barry McFarland) подчеркнул, что такие люди, как его тетя, работают на износ, чтобы спасать жизни. «Отвратительно, что эти агенты ходят и вешают листки о штрафах на машины, когда очевидно, что в этой зоне работают много врачей», — сказал он.

«Моя тетя и ее команда трудятся круглые сутки, чтобы спасти жизни, и мы очень гордимся ими. Последнее, о чем должны беспокоиться такие люди, как моя тетя — это парковка», — подчеркнул МакФарланд.

Представитель местной администрации признал, что Барр выписали штраф, но пояснил, что его сотрудники не знали, что она является работником ключевой отрасли, задействованной в борьбе с эпидемией. Штраф отменили, и выдали разрешение на парковку, чтобы подобное не повторилось.

«Мы выписали более двух тысяч разрешений, чтобы позволить сотрудникам сферы здравоохранения и другим ключевым работникам парковаться во время связанного с пандемией кризиса. Транспортное средство Барр было незаконно припарковано, и на нем не было такого разрешения. Наши сотрудники выписали штраф, как они должны были сделать с любым другим транспортным средством», — пояснили в администрации. Там подчеркнули, что в течение часа отреагировали на жалобу Барр.

«Мы благодарны Барр и ее коллегам за жизненно важную роль, которую они играют для обеспечения безопасности, и мы готовы сделать все, чтобы поддержать их», — отметил представитель администрации.

Ранее сообщалось, что хозяин квартиры в Мадриде, Испания, выселил заразившуюся коронавирусом медсестру, которая приехала в город для работы в местной больнице. В результате она нашла комнату в одном из отелей города, который превратили в здание для медицинских работников благодаря Сестринскому сообществу Мадрида.

Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.



Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны: — сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

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Источник: Лента.Ру