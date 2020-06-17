Медведев оценил необходимые размеры господдержки в условиях пандемии

17 июня 2020     9
Медведев оценил необходимые размеры господдержки в условиях пандемии

Размеры поддержки государства в ситуации пандемии коронавируса должны соотноситься с уроном, нанесенным экономике страны. Об этом в среду, 17 июня, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в журнале «Россия в глобальной политике».

«Конечно, объем мер государственной поддержки должен быть по возможности сопоставим с масштабами потерь экономики и благосостояния граждан. Но очевидно, что жизнь окажется сложнее и внесет неизбежные коррективы даже на первом этапе выхода из кризиса», — написал Медведев.

Он подчеркнул, что, сосредоточившись на противодействии коронавирусу, важно не упускать и долгосрочные вызовы и задачи. По его словам, неопределенность и непредсказуемость в глобальной экономике, которые наблюдались в последние годы, достигли пика.

«Уже сейчас следует начать детальный анализ решений, связанных с созданием новых антикризисных институтов. Понять, какие институты носят краткосрочный характер, и от них желательно затем отказаться, а что действительно является прорывом в будущее», — добавил Медведев.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил 1 июня о готовности общенационального плана восстановления экономики страны.

Президент России Владимир Путин одобрил этот проект и сообщил, что данный документ можно будет взять за основу. Доработанная версия антикризисного плана, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, будет представлена «в обозримой перспективе».

Путин 15 июня отметил, что приоритет программы поддержки — это не четкое исполнение технических деталей, а эффективность и своевременность помощи предприятиям и гражданам.

Источник: Газета Известия

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