Медвежата и медведица выбежали из леса на дорогу в Петербурге

Медведица и медвежата выбежали из леса на дорогу в Кингисеппском районе Санкт-Петербурга. Проезжавшие мимо автомобилисты засняли их на видео, запись опубликована в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мать и детеныши выходят прямо на проезжую часть. Трое медвежат играли друг с другом, в это время медведица пыталась их защитить. Она совершила несколько прыжков в сторону автомобиля. «Вот это да! На меня бросаются», — произнес мужчина за кадром, сидящий в машине. После этого животные решили удалиться обратно в лес.

Ранее в Приморье семья бурых медведей — медведица и два медвежонка — играли с найденной камерой и случайно сняли на нее других животных. Медвежата попали в кадр фотоловушки, когда чесались спинами о ствол дерева.

Источник: Лента.Ру