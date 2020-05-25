«МегаФон» направил детям 20 тысяч смартфонов в рамках акции #МыВместе

Компания «МегаФон» поддержала акцию взаимопомощи #МыВместе, действующую в рамках проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Многодарю — компьютеры детям», и направила в российские школы 20 тысяч смартфонов. Благодаря им школьники из малоимущих семей смогут получить доступ к дистанционному обучению. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОНФ.

Списки тех, кто получит мобильную технику в 21 регионе России, были сформированы ОНФ в партнерстве с Фондом общественного мониторинга развития системы образования «Национальные ресурсы образования».

Необходимость в сложившейся ситуации перейти на дистанционную форму обучения заставил участников процесса — и учителей, и учеников — по-новому оценить возможности цифровых технологий. Теперь для участия в учебном процессе ученикам необходим компьютер или смартфон. Однако и после снятия ограничений новые форматы обучения будут дополнять привычные школьные занятия.

Благодаря смартфонам, которые «МегаФон» и ОНФ направили в школы, дети смогут полноценно участвовать не только в учебном процессе, но и присоединиться к летним дистанционным программам, которые будут запущены в ряде регионов.

«Формирование доступной цифровой образовательной среды — одна из ключевых целей благотворительной политики нашей компании. Мы видим, что онлайн-образование все активнее входит в нашу жизнь. Мы за равные возможности и хотим, чтобы все дети могли использовать современные цифровые решения и полноценно участвовать в образовательном процессе. Мы рады, что можем оказать помощь 20 тысячам детей, но остается еще много семей, которым также нужна поддержка, — отметила Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом “МегаФона”. — Акция #МыВместе начинается с каждого из нас, поэтому мы приглашаем социально ответственный бизнес также присоединиться к этому проекту и внести свой вклад в образование подрастающего поколения».

В рамках запущенного ранее Общероссийским народным фронтом проекта «Многодарю – компьютеры детям» штабы проекта в 20 регионах России принимают технику от неравнодушных граждан и бизнеса. Затем она проверяется IT-волонтерами, на нее устанавливают необходимое программное обеспечение. После получения справки об исправности техника попадает в семьи.

«Со старта акции взаимопомощи #МыВместе в ней приняли участие уже около 10 тысяч партнерских организаций. Мы рады, что компания “МегаФон” разделяет наши взгляды относительно доступной образовательной среды и помогает сделать дистанционное обучение более комфортным для 20 тысяч ребят. Благодаря участию компании, мы смогли расширить географию проекта ОНФ “Многодарю” и увеличить количество благополучателей», — сказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов.

Источник: Лента.Ру