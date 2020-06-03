Меган Маркл позавидовала жене принца Уильяма из-за поддержки дворца

3 июня 2020     25
Меган Маркл позавидовала жене принца Уильяма из-за поддержки дворца

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл позавидовала поддержке королевской семьи, которую получает ее невестка, жена принца Уильяма Кейт Миддлтон. Об этом пишет Daily Mail.

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Источник издания утверждает, что, по словам Маркл, Кенсингтонский дворец ни разу не пришел ей на помощь, когда она подвергалась нападкам со стороны прессы. Теперь же, когда в Tatler вышла негативная статья о Миддлтон, дворец отреагировал меньше чем через сутки. «Для Гарри это настоящая пощечина, потому что он неоднократно просил переработать медиаполитику или хотя бы обсудить его проблемы, — говорит источник. — Все пролетало мимо ушей. А Кейт выходит, щелкает пальцами и получает потоки поддержки».

Поводом для жалоб Меган Маркл стала реакция королевской семьи на статью Tatler «Катерина Великая». В материале говорилось о психическом состоянии герцогини Кембриджской, якобы «уставшей и загнанной в ловушку» после отказа Маркл и принца Гарри от королевских полномочий. Также утверждалось, что Миддлтон страдает расстройством пищевого поведения, вследствие которого она стала «опасно худой», и содержалась критика ее семьи и детей.

31 мая стало известно, что Миддлтон и ее супруг, принц Уильям, намерены судиться с Tatler. Источник Daily Mail в королевской семье заявил, что статья полна лжи, и в ней нет ни слова правды о герцогине Кембриджской. «Это сексизм и женоненавистничество в самом худшем проявлении», — цитировала Daily Mail его слова.

Ранее сообщалось, что, по признанию Маркл, именно травля со стороны британской желтой прессы подтолкнула ее и принца Гарри к отказу от королевских привилегий и переезду в США. «По ее словам, с ней обходились несправедливо, придирались ко всему, даже к тому, как она поглаживала живот во время беременности», — говорил источник Daily Mail, близкий к герцогине Сассекской.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие 12 месяцев они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.

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Источник: Лента.Ру

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