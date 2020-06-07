Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти

7 июня 2020     24
Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти

Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти до конца июля в рамках соглашения стран ОПЕК+. Об этом сообщила министр энергетики Росио Нале, передает Reuters.

Нале подчеркнула, что другие страны согласились на снижение добычи сырья в течение месяца. «Но мы сказали, что не станем этого делать», — заявила она. По словам министра, страна продолжит придерживаться апрельских соглашений.

6 июня страны ОПЕК+ продлили действие текущих параметров по сокращению добычи сырья еще на месяц. Продление квот поддержали правительство России и все нефтекомпании страны. До этого в договоре было прописано, что с 1 июля ограничение снижается с 9,7 до 7,7 миллиона баррелей в сутки.

В результате апрельских соглашений Мексика обязалась сократить добычу всего на 100 тысяч баррелей в сутки, а не на 400 тысяч, как подразумевалось ранее.

Источник: Лента.Ру

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