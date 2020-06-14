Менеджер Нурмагомедова обратился к «старой проститутке» Макгрегору

14 июня 2020     8
Менеджер Нурмагомедова обратился к «старой проститутке» Макгрегору

Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз оскорбительно обратился к ирландцу Конору Макгрегору. Его цитирует TMZ.

Абдель-Азиз призвал Макгрегора подраться с американцами Тони Фергюсоном или Хорхе Масвидалем. «Оставайся активным, будь активным!» — призвал агент.

Он добавил, что завершение карьеры ирландцем — это пиар-ход. «Не верю, что он действительно ушел на пенсию. Этой старой проститутке нужно внимание», — заявил Абдель-Азиз.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. О решении уйти из спорта он объявил 7 июня. Ранее ирландец несколько раз завершал карьеру, но возвращался.

8 июня Абдель-Азиз отреагировал на решение Макгрегора уйти из спорта. Тогда он также призывал ирландца выйти в октагон против Фергюсона.

Источник: Лента.Ру

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