Mercedes-Benz отзовет в России почти 500 автомобилей

21 апреля 2020     13
Mercedes-Benz отзовет в России почти 500 автомобилей

Mercedes-Benz отзовет с российского рынка для ремонта 494 внедорожника G-класса (тип 463), изготовленных с мая по ноябрь 2018 года. Об этом 21 апреля сообщает «Росстандарт».

Отмечается, что у отзываемых автомобилей на заводе-изготовителе была неправильно проложена электропроводка в передних дверях.

Дилеры Mercedes-Benz проинформируют владельцев внедорожников G-класса (тип 463), подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

18 марта сообщалось, что Ford отзывает с российского рынка 18 448 машин из-за бракованных коробок передач.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Жителя Крыма оштрафовали за поездку с друзьями на шашлыки
Жителя Крыма оштрафовали за поездку с друзьями на шашлыки

Женщина позвонила в МВД, пытаясь вступиться за своего сына. Ей показалось, что его несправедливо наказали за нарушение режима самоизоляции.  На …


В Крыму в этом году произошло 34 природных пожара
В Крыму в этом году произошло 34 природных пожара

В МЧС Крыма рассказали о ликвидации очередного возгорания в лесу. 19 апреля возле села Малиновка Бахчисарайского района в районе кладбища …


Юных ялтинцев приглашают помочь создать будущий облик Советской площади
Юных ялтинцев приглашают помочь создать будущий облик Советской площади

Сейчас прорабатывается проект преобразования Советской площади Ялты, участие в его разработке могут принять и юные жители города. «В конце мая …


Россиянам дали простую рекомендацию по лечению коронавируса на дому
Россиянам дали простую рекомендацию по лечению коронавируса на дому

Пациентам с легким течением коронавируса, которые лечатся на дому, посоветовали пить больше безалкогольных напитков. Это «самая простая рекомендация», заявил заместитель …


Российского авторитета заочно арестовали за убийство вора в законе Япончика
Российского авторитета заочно арестовали за убийство вора в законе Япончика

В Москве заочно арестовали фигуранта дела об убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова, известного в преступной среде как Япончик. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты