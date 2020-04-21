Mercedes-Benz отзовет в России почти 500 автомобилей

Mercedes-Benz отзовет с российского рынка для ремонта 494 внедорожника G-класса (тип 463), изготовленных с мая по ноябрь 2018 года. Об этом 21 апреля сообщает «Росстандарт».

Отмечается, что у отзываемых автомобилей на заводе-изготовителе была неправильно проложена электропроводка в передних дверях.

Дилеры Mercedes-Benz проинформируют владельцев внедорожников G-класса (тип 463), подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

18 марта сообщалось, что Ford отзывает с российского рынка 18 448 машин из-за бракованных коробок передач.