Меркель и Трамп обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом

27 марта 2020     4
Меркель и Трамп обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Главными темами обсуждения стали вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

«Канцлер и американский президент договорились поддерживать тесный контакт по этому вопросу и использовать возможности сотрудничества», — цитирует его ТАСС.

Также Меркель и Трамп обсудили ситуацию в Афганистане и сошлись во мнении, что тесное сотрудничество в этой сфере по-прежнему необходимо.

22 марта Меркель отправилась в самоизоляцию, так как контактировала с врачом, у которого позже обнаружили коронавирус. В тот же день она сдала тест на вирус, и он был отрицательным. Повторная проверка через два дня дала тот же результат.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 559 тыс. случаев заболевания, умерли более 25 тыс. человек, вылечились — 128 тыс.

Источник: Газета Известия

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