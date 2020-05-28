Меркель назвала условие для снятия санкций с России

28 мая 2020     12
Меркель назвала условие для снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций в отношении России. Об этом она заявила на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра, передает ТАСС.

По ее словам, ограничительные меры европейских стран против России должны действовать до тех пор, пока не будет прогресса в достижении минских договоренностей по Донбассу.

В ходе разговора о политике Германии во время председательства в Совете Евросоюза, которое начнется во второй половине 2020 года, Меркель заявила, что отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений. «Мы будем называть своими именами нарушения фундаментальных правил международного права», — подчеркнула она.

При этом канцлер заметила, что для хороших отношений с Россией есть ряд причин, например, ситуация в Сирии и Ливии, экономика, здравоохранение, а также защита климата.

Меркель заявила, что с самого начала вступления на свой пост поддерживала конструктивный диалог с Москвой, и выразила надежду, что председательство Германии в ЕС «даст возможность для новых импульсов в отношениях с Россией».

В начале мая бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер призвал отменить санкции Евросоюза против России и назвал их бессмысленными. Он заявил, что сотрудничество с Москвой особенно необходимо в сложившейся из-за эпидемии коронавируса экономической ситуации.

Страны Евросоюза, а также США и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году. Это произошло после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. В 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе.

Источник: Лента.Ру

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