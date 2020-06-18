Меркель отметила необходимость сплоченной политики ЕС в отношении Китая

Члены Европейского союза должны придерживаться сплоченной политики в отношении Китая. Об этом в четверг, 18 июня, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в бундестаге.

«В отношении такого стратегического партнера,как Китай, необходимо, чтобы Евросоюз говорил одним голосом от имени всех 27 стран-участников, только так мы можем убедительно выступать в рамках наших европейских ценностей и интересов», — цитирует ее Finanzen.

Меркель выступила за «открытый диалог» с Китаем, в ходе которого будут затронуты такие важные темы, как инвестиционное соглашение, защита климата или вопросы верховенства права, соблюдение прав человека, а также будущее Гонконга.

7 июня министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвал Евросоюз к созданию единой стратегии в отношении Китая. При этом он назвал КНР будущей супердержавой и отметил необходимость построения разностороннего диалога с Пекином.

Глава внешнеполитического ведомства Германии добавил, что перенос запланированного на сентябрь саммита ЕС и Китая связан исключительно с пандемией. По словам Мааса, результатов можно достичь лишь при личной встрече, и в связи с этим он выразил надежду, что саммит удастся провести до конца года.

2 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение глобальных вопросов политики и экономики в рамках «эксклюзивных клубов», состоящих из представителей правительства западных стран, невозможно. Она уточнила, что для решения проблем мирового значения в саммите должен принимать участие и Китай.