Меркель отметила необходимость сплоченной политики ЕС в отношении Китая

18 июня 2020     5
Меркель отметила необходимость сплоченной политики ЕС в отношении Китая

Члены Европейского союза должны придерживаться сплоченной политики в отношении Китая. Об этом в четверг, 18 июня, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в бундестаге.

«В отношении такого стратегического партнера,как Китай, необходимо, чтобы Евросоюз говорил одним голосом от имени всех 27 стран-участников, только так мы можем убедительно выступать в рамках наших европейских ценностей и интересов», — цитирует ее Finanzen.

Меркель выступила за «открытый диалог» с Китаем, в ходе которого будут затронуты такие важные темы, как инвестиционное соглашение, защита климата или вопросы верховенства права, соблюдение прав человека, а также будущее Гонконга.

7 июня министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвал Евросоюз к созданию единой стратегии в отношении Китая. При этом он назвал КНР будущей супердержавой и отметил необходимость построения разностороннего диалога с Пекином.

Глава внешнеполитического ведомства Германии добавил, что перенос запланированного на сентябрь саммита ЕС и Китая связан исключительно с пандемией. По словам Мааса, результатов можно достичь лишь при личной встрече, и в связи с этим он выразил надежду, что саммит удастся провести до конца года.

2 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение глобальных вопросов политики и экономики в рамках «эксклюзивных клубов», состоящих из представителей правительства западных стран, невозможно. Она уточнила, что для решения проблем мирового значения в саммите должен принимать участие и Китай.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Разгорается новый скандал из-за карадагской стройки
Разгорается новый скандал из-за карадагской стройки

Новый виток социальной напряженности вызвало возобновление карадагской стройки у источника «Лягушка». 7 мая здесь побывал совминовский десант. Стройку в охранной …


Меркель отметила необходимость сплоченной политики ЕС в отношении Китая
Меркель отметила необходимость сплоченной политики ЕС в отношении Китая

Члены Европейского союза должны придерживаться сплоченной политики в отношении Китая. Об этом в четверг, 18 июня, заявила канцлер Германии Ангела …


Университет в Якутске оштрафовали за проведение субботника
Университет в Якутске оштрафовали за проведение субботника

Суд Якутска наложил штраф на Арктический государственный агротехнический университет и его первого проректора. Причиной стало проведение субботника в Якутске в …


Как в Севастополе обеспечат безопасность граждан во время голосования
Как в Севастополе обеспечат безопасность граждан во время голосования

В день всероссийского голосования 1 июля каждый человек на входе в избирательный участок получит индивидуальный пакет средств защиты. Все пункты …


В Крыму скончались двое пациентов с коронавирусом
В Крыму скончались двое пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в стационарах республике умерли два человека, у которых был подтверждён диагноз COVID-19. «За прошедшие сутки два летальных …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты