Меркель рассказала о своих планах на летний отпуск

4 июня 2020     10
Меркель рассказала о своих планах на летний отпуск

Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 4 июня, в эфире телеканала ZDF поделилась планами на предстоящий отпуск летом.

В разговоре с журналистом она коротко ответила, что собирается провести это время в Германии.

Как сообщает ТАСС, обычно Меркель отдыхала либо на острове Искья в Тирренском море, либо в Альпах на севере Италии.

Кроме того, в ходе этого интервью, Меркель в очередной раз сказала, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ.

В августе прошлого года Меркель заявила, что она уйдет из большой политики, когда закончится срок ее полномочий. Она отметила, что после этого собирается отдохнуть. В планах — «немного поспать» и сходить «на концерт или оперу с мужем или друзьями».

Ангела Меркель представляет партию «Христианско-демократический союз» и занимает пост канцлера ФРГ уже 15 лет, пишет «Газета.ру».

Источник: Газета Известия

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