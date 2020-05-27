Меркель рассказала о трудностях в отношениях с США

27 мая 2020     16
Меркель рассказала о трудностях в отношениях с США

Отношения США и Германии развиваются сложно, но Вашингтон — по-прежнему ключевой союзник Берлина, заявила в среду, 27 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В ходе выступления на форуме Фонда имени Конрада Аденауэра, посвященному грядущему председательству Германии в ЕС, Меркель указала, что по ряду вопросов взгляды США и Германии разнятся.

«Сотрудничество с США складывается сложнее, чем мы бы хотели. Это касается климатической и торговой политики, а также сейчас вопроса роли международных организаций в борьбе с пандемией коронавируса», — отметила она.

При этом канцлер подчеркнула, что США и НАТО — несущая опора европейской политики и безопасности. По словам Меркель, Европа не является нейтральной — она часть политического Запада. Именно поэтому в вопросах международной стабильности и преодоления вызовов США и ЕС зависят друг от друга, пишет ТАСС.

Ранее в ходе того же выступления, Меркель выступила за стремление к хорошим отношениям с Россией, но подчеркнула, что санкции с Москвы снимать не будут до появления прогресса в Минском процессе.

Источник: Газета Известия

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