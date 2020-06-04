Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решила больше не выдвигать свою кандидатуру на этот пост. Ее цитирует Reuters.
Источник: Лента.Ру
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решила больше не выдвигать свою кандидатуру на этот пост. Ее цитирует Reuters.
Источник: Лента.Ру
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Меркель решила больше не выдвигаться на пост канцлера Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решила больше не выдвигать свою кандидатуру на этот пост. Ее цитирует Reuters. *** Обратная …
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