Меркель решила больше не выдвигаться на пост канцлера Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решила больше не выдвигать свою кандидатуру на этот пост. Ее цитирует Reuters .

Меркель решила больше не выдвигаться на пост канцлера Германии Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решила больше не выдвигать свою кандидатуру на этот пост. Ее цитирует Reuters. *** Обратная …



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