Месячная норма осадков обрушится на Москву в воскресенье

29 мая 2020     16
Месячная норма осадков обрушится на Москву в воскресенье

Месячная норма осадков выпадет в Москве в воскресенье, 31 мая. При этом столичные термометры опустятся до отметки в +15 градусов. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Согласно его прогнозу весь остаток пятницы и до середины ночи субботы в городе беспрерывно будут идти дожди, которые могут в темное время суток сопровождаться грозой.

В свою очередь коллега метеоролога из «Фобоса» Александр Синенков отметил, что осадки в столице идут уже семь часов. За 24 часа в Москве, по его словам, выпадет примерно 40 миллиметров осадков, что составляет три четверти месячной нормы.

«В субботу распогодится и резко потеплеет до июльских +23-25 градусов. Однако в воскресенье столицу ждет очередной удар стихии — по самым пессимистичны модельным прогнозам на мегаполис может обрушиться месячная норма осадков — до 52 миллиметров, что остудит воздух до +15», — цитирует «РИА Новости» Тишковца.

Календарное лето в Москве, как отметил метеоролог, начнется с аномальной погоды, так как в первый день июня столбики термометров днем не поднимутся выше +14-16 градусов. Ночная температура «посвежеет» до +2-7 градусов.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также предсказал аномальное похолодание в Москве в начале июня.

По его словам, понижение температуры в столице начнется еще в воскресенье, однако значительное похолодание ожидается в понедельник, а столбики термометров опустятся ниже нормы на 4–5 градусов, что соответствует температурному фону конца апреля.

Вильфанд подчеркнул, что данная климатическая аномалия продержится в Москве минимум до среды.

Источник: Газета Известия

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