Метеоролог предупредил россиян о температурных ямах летом

В июле и августе всплесков жары, которая наблюдается сейчас в Москве, не будет, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что с середины июня погода вернется к климатической норме: до 10–15 градусов — ночью и 20–25 — днем.

«Июль, август, по долгосрочным прогнозам, тревог не вызывают: достаточно хороший, позитивный прогноз, без явных экстремальных параметров по холоду или по осадкам», — рассказал метеоролог телеканалу «Москва 24» во вторник, 9 июня.

При этом Тишковец допустил появление температурных ям во второй половине лета, однако более точные данные может дать краткосрочный прогноз.

В Москве на этих выходных ожидается небольшое похолодание до 20 градусов, но уже в начале следующей недели показатели вернутся к климатической норме.

Ранее во вторник в «Росгидромете» сообщили, что в ряде российских регионов под влиянием антициклона ожидается жаркая погода до 42 градусов.

В частности, температура на 9–11 градусов выше нормы будет в Архангельской области: максимальная температура днем составит от плюс 27 до 32 градусов. В Вологодской области температура днем может достигнуть 31 градуса, что на 7–10 градусов выше нормы.