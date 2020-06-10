Метеоролог предупредил россиян о температурных ямах летом

10 июня 2020     10
Метеоролог предупредил россиян о температурных ямах летом

В июле и августе всплесков жары, которая наблюдается сейчас в Москве, не будет, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что с середины июня погода вернется к климатической норме: до 10–15 градусов — ночью и 20–25 — днем.

«Июль, август, по долгосрочным прогнозам, тревог не вызывают: достаточно хороший, позитивный прогноз, без явных экстремальных параметров по холоду или по осадкам», — рассказал метеоролог телеканалу «Москва 24» во вторник, 9 июня.

При этом Тишковец допустил появление температурных ям во второй половине лета, однако более точные данные может дать краткосрочный прогноз.

В Москве на этих выходных ожидается небольшое похолодание до 20 градусов, но уже в начале следующей недели показатели вернутся к климатической норме.

Ранее во вторник в «Росгидромете» сообщили, что в ряде российских регионов под влиянием антициклона ожидается жаркая погода до 42 градусов.

В частности, температура на 9–11 градусов выше нормы будет в Архангельской области: максимальная температура днем составит от плюс 27 до 32 градусов. В Вологодской области температура днем может достигнуть 31 градуса, что на 7–10 градусов выше нормы.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Метеоролог предупредил россиян о температурных ямах летом
Метеоролог предупредил россиян о температурных ямах летом

В июле и августе всплесков жары, которая наблюдается сейчас в Москве, не будет, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. …


Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе
Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе

Не менее 10 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили ранения при взрыве своего автомобиля в Донбассе, сообщила 9 июня пресс-служба …


В Крым прибудет новая «Комета»
В Крым прибудет новая «Комета»

Третье пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» спущено на воду в Рыбинске. Судно отправится в Крым после окончания швартовных …


Американским полицейским запретили душить задержанных
Американским полицейским запретили душить задержанных

Департамент полиции Вашингтона заявил о проведении ряда реформ на фоне протестов после убийства чернокожего Джорджа Флойда в результате задержания сотрудниками …


Родственники погибшего из-за Ефремова водителя пришли к Малахову
Родственники погибшего из-за Ефремова водителя пришли к Малахову

Родственники водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов, пришли на телепередачу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты