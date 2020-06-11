Мгновенная реакция спасшего ребенка российского полицейского попала на видео

В Хабаровске оперативник уголовного розыска спас трехлетнего ребенка из-под колес автомобиля благодаря мгновенной реакции и попал на видео. Ролик в четверг, 11 июня публикует пресс-служба МВД.

На кадрах видно, как микроавтобус совершил разворот, нарушив правил дорожного движения. В следующую секунду в него врезалась иномарка. Автобус начал кружиться и из него на асфальт выпал трехлетний ребенок. Он побежал к машине и оказался бы под ее колесами, если бы не действия полицейского, который выскочил из своего автомобиля, схватил малыша и убрал его с проезжей части за секунды до того, как там оказался микроавтобус.

Полиция выяснила, что за рулем находился отец ребенка, который по-видимому в момент столкновения с иномаркой потерял сознание. Трехлетний мальчик выпал на проезжую часть, поскольку находился на переднем сиденье без специального детского кресла. Полиция проводит проверку всех обстоятельств произошедшего.

В начале апреля сообщалось, что в самом северном городе России Певеке полицейский спас замерзавшую женщину, которая пострадала во время урагана.

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Источник: Лента.Ру