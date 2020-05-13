МИД Чехии оценил отношения с Россией

13 мая 2020     5
МИД Чехии оценил отношения с Россией

Отношения России и Чехии можно оценить на двойку (эквивалентно четверке по чешской системе оценивания), заявил глава чешского МИДа Томаш Петршичек.

Во время выступления на местном ТВ 12 мая министр признал, что в отношения двух стран есть немало проблем, но при этом не стал отвечать на вопросы о «последних инцидентах».

Петршичек выразил надежду, что страны начнут консультации на уровне министров иностранных дел. По его словам, необходимо выбрать темы для обсуждения и формат.

«Мы предложили (консультации) на основе статьи 5 Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между нашими странами от 1993 года. Не хочу посредством СМИ ничего заранее передавать российской стороне. Ожидаю, что мы могли бы начать консультации на уровне министров иностранных дел», – цитирует его «РИА Новости».

Ранее посольство РФ в Праге отмечало начавшуюся в чешских СМИ травлю в отношении дипломатов. Причиной стали публикации о якобы планировании неким сотрудником дипмиссии покушения на старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба, которые инициировали снос памятника маршалу Коневу и присвоению площади перед посольством РФ имени Бориса Немцова.

12 мая чешское издание Forum 24 призвало посла России покинуть страну.

Источник: Газета Известия

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МИД Чехии оценил отношения с Россией

Отношения России и Чехии можно оценить на двойку (эквивалентно четверке по чешской системе оценивания), заявил глава чешского МИДа Томаш Петршичек. …



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