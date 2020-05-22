МИД ФРГ сожалеет о намерении США выйти из Договора по открытому небу

22 мая 2020     15
МИД ФРГ сожалеет о намерении США выйти из Договора по открытому небу

Глава МИД Германии Хайко Маас в четверг вечером заявил, что сожалеет о том, что США намереваются выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мааса, договор является «важной частью европейской архитектуры контроля над вооружениями».

«Мы видим, что в последние годы действительно были сложности на стороне России при выполнении этого договора. С нашей перспективы это не оправдывает выхода», — заявил он.

При этом Маас отметил, что постоянно разговаривал об этом с госсекретарем США Майком Помпео и главами внешнеполитических ведомств Франции, Польши и Великобритании.

О выходе из ДОН объявил президент США Дональд Трамп, решение вступит в силу через шесть месяцев начиная с 22 мая. При этом американский лидер допустил заключение нового соглашения, а госсекретарь Майк Помпео допустил возврат Вашингтона к документу в случае, «если Россия вернется к полному соблюдению» его условий.

Американская сторона утверждает, что РФ отказала в доступе к наблюдательным полетам в пределах 10-километрового коридора вдоль границы с регионами Абхазии и Южной Осетии, так как они являются независимыми государствами, и тем самым нарушила условия документа.

Решение Трампа уже раскритиковали члены конгресса США, подчеркнув, что такой шаг лишь ослабит позиции страны в сфере национальной безопасности и изолирует ее от дел, ведь действие документа продолжится и без участия Вашингтона. Кроме того, выход из соглашения лишит США инструмента контроля над действиями России и станет «пощечиной союзникам в Европе».

В МИД РФ потребовали разъяснений от американской стороны, на их основе Москва будет формировать свою позицию по данному вопросу.

По словам директора департамента по нераспространению и контролю за вооружениями МИДа Владимира Ермакова, что ДОН — ключевой документ для обеспечения взаимного доверия в Евросоюзе и мире. В то же время дипломат отметил, что у Москвы есть план Б на случай выхода Вашингтона из договора.

Вечером 21 мая СМИ сообщили, что в связи с решением США о выходе из Договора по открытому небу будет созван Совет НАТО на экстренное совещание на уровне послов. Заседание запланировано на пятницу, 22 мая.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Спасатели получили медали за ликвидацию последствий взрывов в Дзержинске
Спасатели получили медали за ликвидацию последствий взрывов в Дзержинске

Сотрудники спецуправления №38 МЧС России в Нижегородской области удостоены государственных наград и ведомственных медалей за ликвидацию последствий взрывов на заводе …


МИД ФРГ сожалеет о намерении США выйти из Договора по открытому небу
МИД ФРГ сожалеет о намерении США выйти из Договора по открытому небу

Глава МИД Германии Хайко Маас в четверг вечером заявил, что сожалеет о том, что США намереваются выйти из Договора по …


В российском детском саду произошла вспышка коронавируса
В российском детском саду произошла вспышка коронавируса

В Великом Новгороде в детском саду №53 произошла вспышка коронавируса, следует из данных официального оперативного штаба Новгородской области в Telegram-канале. …


Крымская чиновница извинилась за пожелание сдохнуть собачкам отдыхающих жителей
Крымская чиновница извинилась за пожелание сдохнуть собачкам отдыхающих жителей

Глава администрации города Алушта в Крыму Галина Огнева извинилась за пожелание «сдохнуть» собакам, принадлежащим нарушителям карантина. Об этом сообщает РИА …


США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу
США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сроки выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты