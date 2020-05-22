МИД ФРГ сожалеет о намерении США выйти из Договора по открытому небу

Глава МИД Германии Хайко Маас в четверг вечером заявил, что сожалеет о том, что США намереваются выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мааса, договор является «важной частью европейской архитектуры контроля над вооружениями».

«Мы видим, что в последние годы действительно были сложности на стороне России при выполнении этого договора. С нашей перспективы это не оправдывает выхода», — заявил он.

При этом Маас отметил, что постоянно разговаривал об этом с госсекретарем США Майком Помпео и главами внешнеполитических ведомств Франции, Польши и Великобритании.

О выходе из ДОН объявил президент США Дональд Трамп, решение вступит в силу через шесть месяцев начиная с 22 мая. При этом американский лидер допустил заключение нового соглашения, а госсекретарь Майк Помпео допустил возврат Вашингтона к документу в случае, «если Россия вернется к полному соблюдению» его условий.

Американская сторона утверждает, что РФ отказала в доступе к наблюдательным полетам в пределах 10-километрового коридора вдоль границы с регионами Абхазии и Южной Осетии, так как они являются независимыми государствами, и тем самым нарушила условия документа.

Решение Трампа уже раскритиковали члены конгресса США, подчеркнув, что такой шаг лишь ослабит позиции страны в сфере национальной безопасности и изолирует ее от дел, ведь действие документа продолжится и без участия Вашингтона. Кроме того, выход из соглашения лишит США инструмента контроля над действиями России и станет «пощечиной союзникам в Европе».

В МИД РФ потребовали разъяснений от американской стороны, на их основе Москва будет формировать свою позицию по данному вопросу.

По словам директора департамента по нераспространению и контролю за вооружениями МИДа Владимира Ермакова, что ДОН — ключевой документ для обеспечения взаимного доверия в Евросоюзе и мире. В то же время дипломат отметил, что у Москвы есть план Б на случай выхода Вашингтона из договора.

Вечером 21 мая СМИ сообщили, что в связи с решением США о выходе из Договора по открытому небу будет созван Совет НАТО на экстренное совещание на уровне послов. Заседание запланировано на пятницу, 22 мая.