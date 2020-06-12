МИД КНДР назвал безнадежными отношения с США

Глава МИД Северной Кореи Ли Сон Гвон рассказал о безнадежности и ухудшении отношений с Соединенными Штатами по итогу двух лет с момента начала переговоров между странами. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В 2018 году в Сингапуре состоялся первый в истории саммит лидеров двух стран. На личную встречу прибыли Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Тогда стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона.

«Надежда на улучшение отношений КНДР и США, которая два года назад привлекла всеобщее внимание, сегодня обратилась в безнадежность, характеризующуюся нарастающим ухудшением», — говорится в заявлении.

По мнению главы северокорейского внешнеполитического ведомства, Соединенные Штаты представляют «долгосрочную угрозу» для всей нации.

В декабре 2019-го постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил, что тема денуклеаризации неактуальна для переговоров с США.

После этого лидер Северной Кореи отметил, что страна будет продолжать испытания ракет до тех пор, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена.