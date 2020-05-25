МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок за рубеж

Министерство иностранных дел России (МИД) рекомендовало россиянам воздерживаться от любых поездок за рубеж, если они не связаны с крайней жизненной необходимостью. Соответствующее заявление в понедельник, 25 мая, размещено на сайте внешнеполитического ведомства.

«МИД России подтверждает актуальность ранее озвученных Министерством рекомендаций воздерживаться от любых поездок за пределы Российской Федерации, которые не связаны с крайней жизненной необходимостью, например, получением экстренного лечения либо посещением тяжелобольных родственников», — говорится в публикации.

По данным на 25 мая, в России выявлено 353 427 случаев коронавируса, за весь период с начала пандемии умерли 3633 пациента, вылечились 118 798 человек. Таким образом, каждый третий человек, заболевший COVID-19 в России, выздоровел.

Почти половина россиян с положительным результатом на эту инфекцию не имеет клинических проявлений болезни.

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