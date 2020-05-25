МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок за рубеж

25 мая 2020     14
МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок за рубеж

Министерство иностранных дел России (МИД) рекомендовало россиянам воздерживаться от любых поездок за рубеж, если они не связаны с крайней жизненной необходимостью. Соответствующее заявление в понедельник, 25 мая, размещено на сайте внешнеполитического ведомства.

«МИД России подтверждает актуальность ранее озвученных Министерством рекомендаций воздерживаться от любых поездок за пределы Российской Федерации, которые не связаны с крайней жизненной необходимостью, например, получением экстренного лечения либо посещением тяжелобольных родственников», — говорится в публикации.

По данным на 25 мая, в России выявлено 353 427 случаев коронавируса, за весь период с начала пандемии умерли 3633 пациента, вылечились 118 798 человек. Таким образом, каждый третий человек, заболевший COVID-19 в России, выздоровел.

Почти половина россиян с положительным результатом на эту инфекцию не имеет клинических проявлений болезни.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Новость дополняется.

Источник: Газета Известия

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