МИД России не считает приговор Уилану слишком суровым

16 июня 2020     6
МИД России не считает приговор Уилану слишком суровым

Министерство иностранных дел России отвергло утверждения о слишком суровом и несправедливом приговоре за шпионаж Полу Уилану. Комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

В заявлении подчеркивается, что в США, а также других западных странах, за аналогичные преступления наказание предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, при этом права на помилование у осужденных нет.

Российское дипведомства заявила, что сообщения о затягивании судебного процесса являются абсурдными, так как Уилан сам затянул ознакомление с материалами дела на полгода, а документы читал без спешки с сентября 2019 года по март 2020 года.

Также в МИДе отметили, что судопроизводство осуществлялось в установленные сроки, велось в строгом соответствии с российским законодательством, с соблюдением всех требуемых процессуальных норм и процедур.

Ранее 15 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить.

В этот же день Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии.

В конце мая адвокаты американца говорили, что в случае обвинительного вердикта допускают возможность прошения о помиловании. Также будет рассмотрена возможность обмена.

Прокурор запросил для Уилана наказания в виде 18 лет лишения свободы. В последнем слове обвиняемый попросил его оправдать в связи с невиновностью.

В конце апреля защита Уилана заявила, что доказательства обвинения неубедительны, учитывая то, что он попал в поле зрения спецслужб за несколько лет до задержания. По мнению адвокатов, здесь «просматриваются признаки провокации». Однако в середине октября пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что факт шпионской деятельности иностранца хорошо задокументировали.

Следствие в отношении подозреваемого окончательно завершилось в феврале 2020 года. В середине марта Генпрокуратура России окончательно утвердила обвинение. Позже Мосгорсуд два раза переносил судебный процесс против американца.

Уилан был задержан при проведении шпионской акции 28 декабря 2019 года. Подробности дела не разглашались.

Источник: Газета Известия

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