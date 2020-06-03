МИД Украины отреагировал на инициативу Трампа пригласить Россию на саммит G7

3 июня 2020     5
МИД Украины отреагировал на инициативу Трампа пригласить Россию на саммит G7

Если Россия получит приглашение на саммит «Большой семерки» (G7) даже в качестве гостя, то для Москвы это станет подтверждением эффективности ее политики. Об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, передает УНИАН.

По ее словам, планы президента США Дональда Трампа «упростят задачу российской дипломатии в ее попытках добиться восстановления статуса России как полноправного участника группы и ослабления международной санкционной политики».

Зеленко добавила, что власти рассчитывают на подтверждение США солидарности с Украиной в защите ее суверенитета и территориальной целостности, а также дальнейшем осуществлении реформ.

В мае Трамп решил отложить саммит G7 из-за пандемии коронавируса и пригласить на форум несколько сторонних государств. Помимо России, речь шла об Австралии, Южной Корее и Индии. Американский президент пояснил, что, по его мнению, G7 является «устаревшей группой» стран и не отражает ситуации, происходящей в мире.

Россия до 2014 года входила в «Большую восьмерку», однако была исключена из нее решением других участников группы после присоединения Крыма. Организация продолжила свое существование в формате G7.

Источник: Лента.Ру

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