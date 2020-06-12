МИД Украины попросил ЕС ужесточить санкции против России

12 июня 2020     14
МИД Украины попросил ЕС ужесточить санкции против России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к Еврособзу с призывом усилить политическое, военное и санкционное давление на Россию. Об этом 11 июня сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В ходе в заседания глав МИД Европейской народной партии (ЕНП) Кулеба обвинил Россию в нежелании выполнять договоренности, достигнутые на парижском саммите «норманнской четверки» и в «оккупации» Крыма.

Министр выразил недовольство из-за получения жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик российских паспортов и отсутствия на данных территориях наблюдателей международных организаций.

«Для того, чтобы реально изменить ситуацию, международное политическое, военное и экономическое давление на Москву должны усиливаться и становиться более сплоченным. И так должно продолжаться до полной деоккупации Крыма », — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Также украинский министр попросил большей поддержки от ЕС для своей страны в «борьбе за мир и демократические ценности».

Отношения России с Украиной и Западом осложнились в 2014 году. После госпереворота в Киеве новые украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признать неконституционную смену власти.

Кроме того, власти автономной республики Крым провели референдум, на котором 96,6% жителей региона высказались за воссоединение с Россией.

Киев отказывается признавать итоги голосования и строит планы по «возвращению» полуострова. США и ЕС при этом ввели санкции против Москвы.

10 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией. По его словам, россиянам скоро станет стыдно за присоединение Крыма.

Источник: Газета Известия

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