МИД захотел узнать реальные цели биолаборатории США около границ России

26 мая 2020     17
МИД захотел узнать реальные цели биолаборатории США около границ России

Россия хочет узнать реальные цели работы Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Лугара в Тбилиси, однако грузинская сторона не отвечает на вопрос о возможности экспертного визита в данное учреждение. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел.

Отмечается, что у России вызывает вопросы военно-биологическая деятельность иностранных государств на базе центра имени Лугара, которая была построена министерством обороны США. Кроме того, на территории центра функционирует «Управление медицинских исследований сухопутных войск США — Грузия».

«Несмотря на наши запросы, США не предоставляют информацию об осуществляемой там деятельности двойного назначения», — отметили российские дипломаты. Они обеспокоены неизвестными разработками Вашингтона в биолаборатории около границ России.

Кроме того, России уже известен ряд нарушений. В частности, США запатентовали беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе зараженных комаров и боеприпасы, снаряженные отравляющими веществами. Подчеркивается, что Москва еще в июне 2019 года сделала запрос о возможности посещения центра, однако Грузия до сих пор не ответила на него.

Ранее сообщалось, что США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции, для предотвращения создания биологического оружия. Известно, что подведомственное Пентагону Агентство уменьшения угрозы предоставляло техническую помощь лабораториям на Украине, построенным или модернизированным при его содействии.

В апреле представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в американских биолабораториях за рубежом могут вестись разработки смертельных патогенов. По ее словам, в последнее время Вашингтон активизировал свою биологическую деятельность за рубежом, в том числе на территории бывших республик СССР.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе зарегистрированы три электромобиля
В Севастополе зарегистрированы три электромобиля

Закон, освобождающий владельцев электромобилей от транспортного налога принят в Севастополе.  Как полагают власти – это поможет увеличить количество электромобилей в …


В Севастополе с 15 июня возобновится работа сферы развлечений
В Севастополе с 15 июня возобновится работа сферы развлечений

Сегодня в России – День предпринимателя. Из-за пандемии они переживают не лучшие времена. Наболевшие вопросы и перспективы восстановления экономики представители бизнеса …


МИД захотел узнать реальные цели биолаборатории США около границ России
МИД захотел узнать реальные цели биолаборатории США около границ России

Россия хочет узнать реальные цели работы Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Лугара в Тбилиси, однако грузинская сторона не отвечает на …


В Петербурге заложили еще один атомный ледокол
В Петербурге заложили еще один атомный ледокол

В Петербурге на Балтийском заводе заложили третий атомный ледокол проекта 22220. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС. Новый …


Эмили Ратаковски снялась в бикини собственного бренда на природе
Эмили Ратаковски снялась в бикини собственного бренда на природе

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась откровенной серией снимков в купальнике собственного бренда нижнего белья Inamorata. Фотографии появились …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты