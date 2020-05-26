МИД захотел узнать реальные цели биолаборатории США около границ России

Россия хочет узнать реальные цели работы Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Лугара в Тбилиси, однако грузинская сторона не отвечает на вопрос о возможности экспертного визита в данное учреждение. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел.

Отмечается, что у России вызывает вопросы военно-биологическая деятельность иностранных государств на базе центра имени Лугара, которая была построена министерством обороны США. Кроме того, на территории центра функционирует «Управление медицинских исследований сухопутных войск США — Грузия».

«Несмотря на наши запросы, США не предоставляют информацию об осуществляемой там деятельности двойного назначения», — отметили российские дипломаты. Они обеспокоены неизвестными разработками Вашингтона в биолаборатории около границ России.

Кроме того, России уже известен ряд нарушений. В частности, США запатентовали беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе зараженных комаров и боеприпасы, снаряженные отравляющими веществами. Подчеркивается, что Москва еще в июне 2019 года сделала запрос о возможности посещения центра, однако Грузия до сих пор не ответила на него.

Ранее сообщалось, что США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции, для предотвращения создания биологического оружия. Известно, что подведомственное Пентагону Агентство уменьшения угрозы предоставляло техническую помощь лабораториям на Украине, построенным или модернизированным при его содействии.

В апреле представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в американских биолабораториях за рубежом могут вестись разработки смертельных патогенов. По ее словам, в последнее время Вашингтон активизировал свою биологическую деятельность за рубежом, в том числе на территории бывших республик СССР.

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Источник: Лента.Ру