МИД заявил о беспрецедентном масштабе нарушений прав российских журналистов

В Министерстве иностранных дел России заявили, что масштаб нарушений прав российских журналистов за рубежом носит беспрецедентный характер. Сообщение было размещено в воскресенье на странице внешнеполитического ведомства в Facebook в связи с отмечаемым 3 мая Всемирным днем свободы печати.

«Сегодня приходится констатировать, что ситуация со свободой слова и свободой СМИ в мировом пространстве ухудшается. Фиксируем беспрецедентный масштаб нарушений прав российских журналистов, продолжаем тщательно отслеживать все подобные случаи, оперативно на них реагировать, а также обращать на них внимание профильных НПО и международных организаций, включая ОБСЕ и ЮНЕСКО», — говорится в сообщении.

Дипведомство указало на то, что ряд российских СМИ сталкивается с дискриминацией и ничем не подкрепленными обвинениями во Франции, Германии, Великобритании, США, на Украине и в странах Прибалтики.

«В нынешних условиях коронавирусной пандемии журналистская деятельность приобрела особое значение. От своевременного и точного информирования общества зависят жизни людей. Важно гарантировать журналистам свободный доступ к информации и ее свободное распространение. При этом средства массовой информации должны соблюдать принцип ответственной журналистики, публикуя лишь проверенный и объективный контент», — подчеркнули в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия призывает к обеспечению свободы выражения мнения, продолжает сохранять приверженность своим международным обязательствам, развивает собственные механизмы обеспечения безопасности для журналистов, активно участвует в выработке политических решений на профильных международных площадках, а также взаимодействует в рамках информобмена по случаям нарушений прав журналистов с ЮНЕСКО и ОБСЕ.

Ранее 3 мая глава Европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель поздравил журналистов с Всемирным днем свободы печати. Представитель Евросоюза напомнил, как важна свобода печати и работа прессы для борьбы с дезинформацией в кризисный период.

5 апреля работники больницы в Нью-Йорке атаковали съемочную группу ВГТРК во время интервью с врачом медучреждения. Журналисты общались с Ираклием Бузиашвили, одногруппником главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Медик рассказывал об эпидемиологической ситуации в городе, беседа велась за территорией медцентра. В какой-то момент к ним подбежали работники учреждения и попытались сорвать интервью.