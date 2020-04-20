Михаил Кокляев раскроет спортивные тайны в эфире РЕН ТВ

20 апреля 2020     17
Михаил Кокляев раскроет спортивные тайны в эфире РЕН ТВ

В пятницу, 24 апреля, телеканал РЕН ТВ покажет специальный проект «СОВБЕЗ» — программу для тех, кто знает, с чего начинается Родина. Ведущим выступит мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу (по версии WPC), многократный чемпион России Михаил Кокляев.

«Русский Геракл», как его прозвали за рубежом, в «СОВБЕЗЕ» покажет свои фирменные приемы, обучит правилам выживания в экстремальных условиях, расскажет, как эффективно тренироваться в режиме самоизоляции.

Кроме того, спортсмен продемонстрирует чудеса метания бревен, на себе ощутит всю мощь многотонного грузовика и даже выступит в роли кубанского казака, владеющего мастерством шашки.

Также в предстоящем выпуске «СОВБЕЗА» Кокляев познакомит зрителей с настоящими гигантами в мире техники и мировой авиации, в частности самым большим и грузоподъемным самолетом за всю историю мировой авиации Ан-225 Мрия и самым грузоподъёмным серийным самолётом в мире – Ан-124. А еще мы вместе выясним: чья техника боеспособнее – отечественная или западная? Какие сооружения современности готовы к страшным природным катаклизмам? И где в России спрятан самый крупный и надежный бункер времен «Холодной войны»?

Новые факты и экспертная оценка ключевых мировых событий, уникальные кадры и эксклюзивные испытания на секретных полигонах, мужские «игрушки» и взгляд на жизнь – узнайте в новом спецпроекте РЕН ТВ.

«СОВБЕЗ» с Михаилом Кокляевым выйдет в эфир 24 апреля в 9:00 на РЕН ТВ.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

На всех предприятиях оборонно-промышленного комплекса Крыма прошла полная дезинфекция
На всех предприятиях оборонно-промышленного комплекса Крыма прошла полная дезинфекция

На территории Крымского полуострова подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота провели полную специальную обработку всех предприятий оборонно-промышленного комплекса, …


Раскрыта тайна смертельно опасного вируса
Раскрыта тайна смертельно опасного вируса

Ученые Медицинского колледжа Бейлора в США раскрыли тайну уникальной структуры и функций белка VP3, который помогает ротавирусам избегать иммунного ответа. …


Переболевшие коронавирусом россиянки рассказали о первых симптомах
Переболевшие коронавирусом россиянки рассказали о первых симптомах

Переболевшие коронавирусом россиянки рассказали о симптомах коронавируса, процессе лечения и самочувствии после выписки. Об этом они сообщили в интервью газете …


В России провели более двух миллионов тестов на коронавирус
В России провели более двух миллионов тестов на коронавирус

В России проведено более двух миллионов тестов на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор. В ведомстве уточнили, …


Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с COVID-19
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с COVID-19

В городской клинической больнице №40 в поселке Коммунарка на лечении от коронавирусной инфекции находится 410 пациентов. Об этом в понедельник, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты