Михаил Леонтьев назвал критикующих Ефремова моральными уродами

14 июня 2020     12
Михаил Леонтьев назвал критикующих Ефремова моральными уродами

Телеведущий Михаил Леонтьев раскритиковал нападки на актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров. Он назвал критикующих артиста людей «моральными уродами» в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Леонтьев отметил, что его поражает то, как это все переживается в обществе. «Я совершенно не вижу никакой нормальной этики, культуры переживания горя. Это же горе, просто горе. Ужасно то, что Мишка [Ефремов] делал, конечно ужасно, но какой он убийца?» — заявил Леонтьев. Он добавил, что актер «не соображал, что он делал».

Материалы по теме

23:32 — 8 июня

15:37 — 9 июня

Телеведущий назвал критику Ефремова «языческой вакханалией». По его мнению, людей не волнует ни судьба артиста, ни смерть Захарова. «Плевать всем, никого это не касается, никому они не нужны. Это просто картина какого-то массового мародерства», — сказал Леонтьев.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, он был отправлен под домашний арест.

Одним из условий домашнего ареста стал запрет на пользование любыми средствами связи и интернетом. Артисту также запрещено общаться с кем-либо, кроме близких родственников и работников следствия.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Канаде нефтепровод закрыли после разлива топлива
В Канаде нефтепровод закрыли после разлива топлива

Нефтепровод компании Trans Mountain в канадском городе Абботсфорд был закрыт после обнаружения разлива топлива, сообщила 13 июня пресс-служба компании. Инцидент …


Режим локальной ЧС ввели в поселке ЕАО из-за крупного града
Режим локальной ЧС ввели в поселке ЕАО из-за крупного града

Режим локальной чрезвычайной ситуации ввели в поселке Николаевка в Еврейской автономной области из-за выпавшего накануне крупного града, сообщили 14 июня …


Михаил Леонтьев назвал критикующих Ефремова моральными уродами
Михаил Леонтьев назвал критикующих Ефремова моральными уродами

Телеведущий Михаил Леонтьев раскритиковал нападки на актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров. Он назвал …


Россиянам раскрыли способ преодолеть страх заражения после изоляции
Россиянам раскрыли способ преодолеть страх заражения после изоляции

Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии ИМБП РАН Анна Юсупова раскрыла россиянам способ преодолеть страх заражения после самоизоляции. …


Россиянам пообещали новую «волну тепла»
Россиянам пообещали новую «волну тепла»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам новую «волну тепла». Об этом пишет РИА Новости. По словам синоптика, в европейской …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты