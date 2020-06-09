Михаила Ефремова взяли под домашний арест

9 июня 2020     14
Михаила Ефремова взяли под домашний арест

Таганский суд Москвы избрал меру пресечения актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Актера взяли под домашний арест на два месяца по ходатайству следствия до 9 августа. Ему запрещено покидать место жительства за исключением явки в органы. Он не возражал против этой меры пресечения. Прокурор на суде заявил, что Ефремов, находясь на свободе, может скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

В сети появились данные о том, что в организме Ефремова обнаружили остаточные следы наркотиков — кокаина и каннабиноидов.

После того как актер не явился на допрос к следователю в 11:00 мск 9 июня, полицейские приехали к нему домой. Ефремов сначала отказался выходить к ним, а затем сослался на плохое самочувствие. На место прибыли несколько бригад скорой помощи, в том числе из частной клиники, однако артист так и не был госпитализирован. Позже его все-таки доставили к следователю в УВД ЦАО Москвы на допрос.

В результате ДТП, устроенного Ефремовым в пьяном состоянии на Садовом кольце вечером 8 июня, погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Он получил множественные травмы и скончался в больнице.

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Источник: Лента.Ру

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