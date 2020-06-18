Минфин нарастит расходы бюджета более чем на 2 трлн

18 июня 2020     6
Минфин нарастит расходы бюджета более чем на 2 трлн

Ведомство планирует увеличить траты до 22 трлн рублей — на 2,3 трлн, следует из материалов портала «Электронный бюджет». Три близких к кабмину собеседника «Известий» подтвердили намерения министерства резко повысить расходы федеральной казны. Причем два из них уточнили, что рост до 22 трлн — это минимальная сумма. С высокой долей вероятности она будет увеличена еще на 1 трлн.

По словам собеседников «Известий», столь серьезный скачок расходов — это нарушение бюджетного правила. Однако источники заверили, что эта мера вынужденная, поскольку без расширения трат поддержать экономику в кризис было бы невозможно. Как только ситуация стабилизируется, целостность бюджетного правила будет восстановлена.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее оценивал объем поддержки экономики в 6,5% ВВП. Впрочем, он выступал категорически против нарушения бюджетного правила. Аналогичной позиции придерживается председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

В начале мая сообщалось, в кабмине обсуждался и более радикальный вариант отхода от бюджетного правила. В частности, рассматривалась заморозка норматива, который не позволяет тратить из ФНБ сумму свыше недополученных базовых нефтегазовых доходов.

Подробнее — читайте в эксклюзивном материале «Известий»

Вышли за рубеж: Минфин решился нарушить бюджетное правило

Источник: Газета Известия

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