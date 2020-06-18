Минфин решил увеличить расходы вопреки бюджетному правилу

Минфин намерен увеличить расходы федерального бюджета — на 2,3 трлн рублей до 22 трлн. Эта информация содержится в материалах портала «Электронный бюджет». Три близких к кабмину собеседника «Известий» подтвердили планы министерства нарастить затраты.

Такой скачок является нарушением бюджетного правила — оно ограничивает предельные затраты казны суммой ненефтегазовых доходов. Иными словами, без повышения поступлений наращивать расходы по нынешней версии правила запрещено.

Более того, по словам двух источников, ростом на 2,3 трлн рублей Минфин не ограничится. Эта сумма — актуальная на нынешний момент роспись расходов бюджета, но она с высокой долей вероятности вырастет еще на 1 трлн.

Источники заверили, что эта мера вынужденная, поскольку без расширения трат поддержать экономику в кризис было бы невозможно.

Нынешняя редакция бюджетного правила — уже четвертая с момента его появления, не считая многочисленных заморозок и корректировок, напомнила ведущий эксперт ЦМАКП Елена Пенухина. Например, в 2004 году, когда впервые было введено такое понятие, цена отсечения составляла $20 за баррель, в 2006 — $27. Во время предыдущего кризиса — в 2015 году — правило было и вовсе приостановлено. Последняя редакция вступила в силу с 2018 года, но уже подверглась корректировкам. Например, изначально, предполагалось, что объем отчислений из ФНБ будет ежегодно определяться законом о бюджете. Однако эта норма на данный момент приостановлена — до 2021 года.

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