Минфин США займет почти три триллиона долларов на борьбу с коронавирусом

Минфин США займет почти три триллиона долларов, чтобы в течение текущего квартала покрыть расходы, связанные с коронавирусом. Это в пять раз превышает сумму займов в разгар финансового кризиса в 2008 году, пишет Wall Street Journal.

Размер займа составит рекордные 2,99 триллиона долларов. Помимо этого, к 30 сентября ведомство может выпустить гособлигации на еще 3,7 триллиона долларов. Учитывая это, в 2020 финансовом году сумма гособлигаций составит 4,5 триллиона долларов, тогда как в прошлом году эта цифра составила 1,28 триллиона, подчеркивает издание.

24 апреля Конгресс США одобрил пакет новых экономических мер для борьбы с негативными последствиями коронавируса для экономики страны. Палата представителей согласилась выделить почти 500 миллиардов долларов, теперь документ должен подписать американский президент Дональд Трамп.

В конце марта Сенат США принял законопроект о выделении двух триллионов долларов для поддержки экономики из-за пандемии коронавируса.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, собирающего статистику по коронавирусу в мире, в США заразились более 1,17 миллионов человек, 68 689 пациентов умерли. Всего пандемия охватила 187 стран, инфицированы 3,57 миллиона человек, скончались более четверти миллиона человек.

Источник: Лента.Ру