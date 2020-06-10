Мини-кванториум открылся в углегорской школе на Сахалине

В рамках нацпроекта «Образование» создан технокласс в школе №5 Углегорска на Сахалине. Мини-кванториум предлагает такие направления, как создание компьютерных игр, дополненная реальность, 3D-технологии.

Ребята смогут бесплатно учиться робототехнике, программированию, 3D-моделированию. Инженерно-технический кабинет можно посещать с 12 лет, отмечает ИА SakhalinMedia. Мини-кванториумы к 2021 году должны появиться во всех районах Сахалина и Курил.

В прошлом году техноклассы начали работу в 13 школах Углегорского, Анивского, Ногликского, Охинского, Поронайского, Смирныховского, Томаринского, Долинского, Тымовкого районов и в Южно-Сахалинске. В этом году появятся еще девять техноклассов, а в 2021 году — 15.

Как сообщалось в марте, центр «Точка роста» для школьников открылся в селе Воскресеновка Тымовского района Сахалинской области. Для занятий закупили современное оборудование — цифровую и компьютерную технику, квадрокоптеры, ноутбуки, VR-шлемы, 3D-оборудование.