Минимальную зарплату в Венесуэле решили увеличить до $2,34

28 апреля 2020     12
Минимальную зарплату в Венесуэле решили увеличить до $2,34

С 1 мая власти Венесуэлы увеличат размер минимальной зарплаты до 400 тыс. боливаров ($2,34), сообщило 27 апреля UnionRadio.

В настоящее время венесуэльский МРОТ составляет 250 тыс. боливаров ($1,46).

Кроме того, к зарплатам полагается выдача талонов на товары первой необходимости на сумму в еще 400 тыс. боливаров. Таким образом, совокупный доход составит около $4,7. С мая также планируется увеличение соцвыплат.

В последние несколько лет Венесуэла находится в остром социально-экономическом и политическом кризисе. Против страны введены жесткие американские санкции, национальная валюта с начала 2019 года обесценилась на 900%. В годовом выражении рост цен оказался на уровне в 815 тыс. процентов.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Хафтар заявил о переходе власти в Ливии к армии
Хафтар заявил о переходе власти в Ливии к армии

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о принятии управления страной. Об этом заявил ее командующий в видеообращении, передает …


Найдено средство от смертельного симптома коронавируса
Найдено средство от смертельного симптома коронавируса

Медики во Франции нашли средство от смертельного симптома коронавируса в ходе клинических испытаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на …


Трамп призвал поторопиться с отменой карантина в США
Трамп призвал поторопиться с отменой карантина в США

Президент США Дональд Трамп посоветовал всем штатам поторопиться с отменой ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом. Об этом он …


Минимальную зарплату в Венесуэле решили увеличить до $2,34
Минимальную зарплату в Венесуэле решили увеличить до $2,34

С 1 мая власти Венесуэлы увеличат размер минимальной зарплаты до 400 тыс. боливаров ($2,34), сообщило 27 апреля UnionRadio. В настоящее …


Хафтар объявил о переходе власти в Ливии к военным
Хафтар объявил о переходе власти в Ливии к военным

Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заявил о переходе власти в стране к военным. В ходе обращения, которое …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты