Министр пообещал украинцам «эпоху Ренессанса» после окончания пандемии

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью украинским СМИ заявил о готовности иностранных инвесторов кредитовать логистические проекты после окончания пандемии коронавируса.

По его словам, после окончания ограничительных мер в стране ожидается «бум роста». При этом, заметил министр, пострадают некоторые отрасли, такие как: авиационная сфера, туризм, сфера услуг. В то же время Криклий пообещал, что в дальнейшем украинцы увидят «эпоху Ренессанса».

Министр пообещал, что введенные украинским правительством карантинные ограничения не помешали строительству дорог в стране и росту грузооборота в морских портах и не один регион не останется без внимания.

В субботу комитет Верховной рады Украины по вопросам бюджета утвердил проект по его изменению на 2020 год. Бюджет страны был урезан на 2 млрд гривен, которые выделялись на борьбу с коронавирусом, рассказал депутат украинского парламента от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

10 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в мае гражданам Украины придется выйти на работу, власти предусмотрят «социальные стандарты» жизни общества в условиях пандемии коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 11 апреля, на Украине зарегистрировано свыше 2511 случаев заболевания, умерли более 73 человек.