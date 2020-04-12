Министр пообещал украинцам «эпоху Ренессанса» после окончания пандемии

12 апреля 2020     1
Министр пообещал украинцам «эпоху Ренессанса» после окончания пандемии

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью украинским СМИ заявил о готовности иностранных инвесторов кредитовать логистические проекты после окончания пандемии коронавируса.

По его словам, после окончания ограничительных мер в стране ожидается «бум роста». При этом, заметил министр, пострадают некоторые отрасли, такие как: авиационная сфера, туризм, сфера услуг. В то же время Криклий пообещал, что в дальнейшем украинцы увидят «эпоху Ренессанса».

Министр пообещал, что введенные украинским правительством карантинные ограничения не помешали строительству дорог в стране и росту грузооборота в морских портах и не один регион не останется без внимания.

В субботу комитет Верховной рады Украины по вопросам бюджета утвердил проект по его изменению на 2020 год. Бюджет страны был урезан на 2 млрд гривен, которые выделялись на борьбу с коронавирусом, рассказал депутат украинского парламента от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

10 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в мае гражданам Украины придется выйти на работу, власти предусмотрят «социальные стандарты» жизни общества в условиях пандемии коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 11 апреля, на Украине зарегистрировано свыше 2511 случаев заболевания, умерли более 73 человек.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Министр пообещал украинцам «эпоху Ренессанса» после окончания пандемии
Министр пообещал украинцам «эпоху Ренессанса» после окончания пандемии

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью украинским СМИ заявил о готовности иностранных инвесторов кредитовать логистические проекты после окончания пандемии …


Сибирский вуз запатентовал силовое поле для защиты космонавтов от радиации
Сибирский вуз запатентовал силовое поле для защиты космонавтов от радиации

Силовое поле для защиты человека от радиации во время космических полетов запатентовал Сибирский государственный университет науки и технологий академика М.Ф. …


«Он был удивительным человеком, игроком и другом»: хоккеист НХЛ Кейв скончался в возрасте 25 лет
«Он был удивительным человеком, игроком и другом»: хоккеист НХЛ Кейв скончался в возрасте 25 лет

В Торонто в возрасте 25 лет скончался хоккеист «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейв. В ночь на 7 апреля у него произошло …


«Бюрократическая мера»: как назначение спецпосланника Трампа по контролю над вооружениями может отразиться на СНВ-III
«Бюрократическая мера»: как назначение спецпосланника Трампа по контролю над вооружениями может отразиться на СНВ-III

Президент США Дональд Трамп намерен создать пост спецпосланника по контролю над вооружениями и предлагает на это место Маршалла Биллингсли, сообщил …


Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон рассказал о своем досуге в больнице
Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон рассказал о своем досуге в больнице

Британский премьер-министр Борис Джонсон, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем досуге в больнице. Об этом пишет издание New York Post. В …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты