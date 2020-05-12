Минэнерго США дало прогноз по снятию ограничений по COVID-19 в мире

12 мая 2020     11
Минэнерго США дало прогноз по снятию ограничений по COVID-19 в мире

В Министерстве энергетики США (EIA) ожидают полного снятия режима самоизоляции в мире к четвертому кварталу 2020 года. Об этом во вторник, 12 мая, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации ведомства.

«EIA в настоящее время предполагает, что режим самоизоляции будет снят к четвёртому кварталу 2020 года. EIA не ожидает возобновления вспышки COVID-19, которая может привести к новым ограничениям», — сообщили в министерстве.

Вечером 11 мая стало известно, что число жертв коронавируса в США превысило 80 тыс. человек.

3 мая американский лидер Дональд Трамп заявил, что от COVID-19 в США могут умереть до 100 тыс. человек, что значительно больше по сравнению с его прежним прогнозом.

При этом ранее он выразил уверенность, что пик эпидемии в Штатах пройден.

По состоянию на 12 мая, число выявленных случаев заболевания коронавирусом в стране превысило 1,3 млн человек, США продолжают лидировать по этому показателю. При этом количество летальных исходов свыше 82 тыс., из больниц выписаны более 263 тыс. человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 12 мая, всего в мире коронавирус обнаружен у свыше 4,3 млн человек, скончались 289 тыс. человек.

Источник: Газета Известия

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