Минкультуры Украины исключило Екатерину Варнаву из «черного списка»

17 июня 2020     8
Минкультуры Украины исключило Екатерину Варнаву из «черного списка»

Министерство культуры Украины на основании обращения СБУ исключило участницу российского комедийного шоу Comedy Woman и телеведущую Екатерину Варнаву из списка лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности». Об этом во вторник, 16 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Артистка была внесена в «черный список» минкульта 21 марта 2019 года за выступление в Крыму в 2016 году.

«Перечень обновлен… Исключена из перечня Варнава Екатерина Владимировна», — говорится в сообщении. Причины исключения артистки из списка не уточняются.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало «черный список» деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности». В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.

В феврале 2020 года Украинский развлекательный телеканал «Новый канал» подал иск против Службы безопасности и минкультуры Украины с требованием исключить Екатерину Варнаву из черного списка министерства.

Ранее в том же месяце Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило показ фильма «Восемь первых свиданий» из-за того, что в нем снялась Варнава. Кроме того, в фильме снялся президент Украины Владимир Зеленский, который на момент съемок — в 2012 году — еще не вступил в свои нынешние полномочия.

Источник: Газета Известия

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