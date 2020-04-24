Минобороны досрочно завершило строительство медцентра в Одинцово

Министерство обороны России досрочно закончило строительство многофункционального медицинского центра на 100 коек в подмосковном Одинцово. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что военные строители завершили монтаж медицинской техники. Были установлены аппараты УЗИ, аппараты ИВЛ, компьютерный томограф и другое оборудование.

Кроме того, в медцентре уже установлена мебель и кровати.

В Минобороны добавили, что врачебно-сестринский персонал уже прибыл к месту несения службы и готов начать работу.

Строительство центра было завершено с опережением на одну неделю.

Сейчас Минобороны возводит 16 центров военной медицины в 15 регионах страны. После завершения строительства медучреждения будут готовы принять 1,6 тыс. пациентов.

Срок возведение каждого объекта составляет от 41 до 56 суток. Общая площадь комплексов —115 тыс. кв. м. Окончание всех работ запланировано на 15 мая.

В конце марта о планах Минобороны возвести 16 модульных медцентров для успешного противостояния коронавирусу заявил министр обороны Сергей Шойгу.