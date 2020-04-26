Минобороны России раскрыло данные о числе военнослужащих с коронавирусом

26 апреля 2020     15
Минобороны России раскрыло данные о числе военнослужащих с коронавирусом

С марта по 26 апреля у 874 российских военнослужащих обнаружили коронавирус. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Новость дополняется

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе джип сбил мопедиста
В Севастополе джип сбил мопедиста

В Севастополе в районе улицы Паршина произошло ДТП с участием иномарки и мопеда, сообщают очевидцы происшествия. Водитель джипа сбил мопедиста. …


Коронавирус выявили у 874 российских военнослужащих
Коронавирус выявили у 874 российских военнослужащих

Коронавирус с марта по 26 апреля выявили у 874 российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны, пишет РИА …


Ликвидатор аварии в Чернобыле обвинил московских врачей в смерти сослуживцев
Ликвидатор аварии в Чернобыле обвинил московских врачей в смерти сослуживцев

Лечение ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в Киеве было гораздо лучше, чем в Москве. Об этом рассказал бывший инспектор пожарной …


Кадыров заявил о ставшем менее агрессивным коронавирусе
Кадыров заявил о ставшем менее агрессивным коронавирусе

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что коронавирус стал менее агрессивным, и это, по его словам, обнадеживает. Соответствующее заявление он опубликовал …


Операторы оценили потери из-за снижения числа звонков в роуминге
Операторы оценили потери из-за снижения числа звонков в роуминге

Пандемия коронавирусной инфекции грозит значительным снижением доходов операторов от роуминга в весенне-летний период. Об этом свидетельствуют данные аналитических исследований, оказавшиеся …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты