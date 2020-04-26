Минобороны России раскрыло данные о числе военнослужащих с коронавирусом

С марта по 26 апреля у 874 российских военнослужащих обнаружили коронавирус. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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Источник: Газета Известия
С марта по 26 апреля у 874 российских военнослужащих обнаружили коронавирус. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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Источник: Газета Известия
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