Минобороны России раскрыло данные о числе военнослужащих с коронавирусом

С марта по 26 апреля у 874 российских военнослужащих обнаружили коронавирус. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Коронавирус выявили у 874 российских военнослужащих Коронавирус с марта по 26 апреля выявили у 874 российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны, пишет РИА …



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