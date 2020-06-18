Минобрнауки заявило о возможности подать документы в вузы РФ онлайн

18 июня 2020     10
Минобрнауки заявило о возможности подать документы в вузы РФ онлайн

Минобрнауки заявило, что в 2020 году абитуриенты смогут подать документы в российские вузы в электронной форме с помощью специального сервиса. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь для поступления на обучение абитуриенты смогут подать заявления с приложением необходимых документов с использованием электронной информационной системы организации через новый сервис «Поступление в вуз онлайн». Все прилагаемые документы необходимо будет отсканировать или сфотографировать.

Из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу ЕГЭ был перенесен на более поздний срок. Расписание экзаменов публиковал Рособрнадзор. В ведомстве отмечали, что сдать ЕГЭ дистанционно невозможно, так как в этом случае нельзя провести объективную оценку в одинаковых для всех условиях.

Роспотребнадзор ранее рекомендовал школьникам приходить на экзамен в масках и перчатках, хоть это и не является обязательным требованием.

Источник: Газета Известия

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