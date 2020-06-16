Минтруд предложил разрешить «Почте России» принимать заявления на соцпомощь

Минтруд России предложил наделить «Почту России» новыми социальными функциями. В почтовых отделениях могут начать принимать заявления от населения на оказание соцпомощи. Об этом во вторник, 16 июня, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В ведомстве считают, что обширная сеть отделений почтовой связи, в том числе в труднодоступных и отдаленных частях страны позволит создать дополнительный канал очного взаимодействия государства с гражданами.

Заместитель генерального директора «Почты России» по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон подтвердил, что такой вопрос действительно рассматривается.

«Уже сейчас почта выполняет по многим вопросам роль «витрины государства»: доставляет пенсии и другие государственные выплаты, принимает без комиссии платежи по ЖКХ и штрафам ГИБДД», — сказал он.

По его словам, логично было бы использовать почтовые отделения как дополнительные точки приема заявлений на помощь, поскольку зачастую отделения почты расположены ближе, чем другие уполномоченные органы.

«Почтовые отделения могли бы функционировать в качестве «одного окна» сразу по комплексу вопросов социальной поддержки. Это особенно актуально для пожилых людей, которым проблематично пользоваться интернетом», — заключил Мандрон.

В декабре 2019 года совет директоров АО «Почта России» принял и утвердил стратегию развития компании до 2030 года. Она нацелена на модернизацию национального почтового оператора до уровня передовой мультифункциональной компании. В случае успешной реализации стратегии государственная «Почта России» станет лидером в сфере почтовой логистики и крупнейшим поставщиком социально-значимых услуг в стране.

13 июня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении пособий и выплат гражданам без предоставления ими справок, передает RT. Всю необходимую информацию государственные органы, в том числе данные Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС, будут получать в ходе межведомственного взаимодействия.